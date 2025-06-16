Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сочи ночью обрушился сильный ливень

В Сочи из-за непогоды упали восемь деревьев, которые уже убраны с улиц.

Как создавалась новая Россия

Сильный ливень с грозой обрушился минувшей ночью на город Сочи, из-за чего в населённом пункте наблюдаются локальные отключения света, сообщили в городской администрации.

«Наблюдались незначительные кратковременные подтопления дорог и территорий, вода ушла самотеком. Реки из берегов не выходили», — говорится в Telegram-канале мэрии.

Отмечается, что серьёзных происшествий не зафиксировано. Городской транспорт и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме.

Аварийные бригады оперативно восстанавливают электроснабжение. Также сообщается, что из-за непогоды упали восемь деревьев, которые уже убраны с улиц.

Напомним, 15 июня из-за шквалистого ветра в Красноярском крае около 12,5 тыс. человек в 50 населённых пунктах региона остались без света.