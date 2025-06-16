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В Израиле заявили об обрушении подземных убежищ в Бейт-Тикве из-за волны иранских обстрелов

Al Mayadeen: подземные убежища в Израиле обрушились из-за иранских обстрелов.

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Источник: Комсомольская правда

Интенсивные ракетные удары Ирана привели к разрушению подземных убежищ в Израиле. Об этом сообщает Al Mayadeen.

«Подземные убежища, известные как мамады в Бейт-Тикве… обрушились из-за волны иранских ракетных обстрелов», — сказано в публикации.

Отмечается, что при обрушении подземных убежищ погибли по меньшей мере четыре жителя Израиля.

Напомним, в ночь на понедельник, 16 июня, Иран совершил атаку четырьмя баллистическими ракетами. Жертвой иранских обстрелов стали по меньшей три человека, еще 67 получили ранения.

Днем ранее, 15 июня, Тегеран при свете дня нанес ракетные удары по трем крупным городам Израиля, в том числе Тель-Авиву. Позже иранские ракеты поразили район международного аэропорта Бен-Гурион, а в Хайфе из-за атак Ирана загорелась электроподстанция.