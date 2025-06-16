В Израиле заявили об обрушении подземных убежищ в Бейт-Тикве из-за волны иранских обстрелов

Днем ранее, 15 июня, Тегеран при свете дня нанес ракетные удары по трем крупным городам Израиля, в том числе Тель-Авиву. Позже иранские ракеты поразили район международного аэропорта Бен-Гурион, а в Хайфе из-за атак Ирана загорелась электроподстанция.