Страны восточной Европы активно перестраивают систему здравоохранения для работы в военных условиях. Как сообщает Politico, Литва, Эстония и другие страны восточного фланга НАТО проводят масштабную модернизацию медицинских учреждений.
В Литве прошли учения «Железный волк», где отрабатывали действия при массовом поступлении раненых. Вильнюсская университетская больница Santaros Clinics, расположенная в 50 км от белорусской границы, создает подземные операционные, убежища и автономные системы жизнеобеспечения. Аналогичные меры принимают в Эстонии, где медиков обеспечивают бронежилетами и спутниковыми телефонами.
Особую тревогу вызывает нехватка реанимационных коек. По данным норвежского эксперта Бьёрна Гулдвога, военный конфликт потребует в 3−5 раз больше ресурсов, чем при стандартной работе больниц. При этом существующих запасов крови, кислорода и медикаментов хватит максимум на 48 часов интенсивной работы.
Прежде генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса готовиться к возможному военному конфликту и увеличить расходы на оборону. Особое внимание, по мнению генсека, следует уделить развитию систем противовоздушной обороны.