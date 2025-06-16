Подземные операционные и бронежилеты для врачей: Страны восточной Европы модернизируют больницы на случай войны

Особую тревогу вызывает нехватка реанимационных коек. По данным норвежского эксперта Бьёрна Гулдвога, военный конфликт потребует в 3−5 раз больше ресурсов, чем при стандартной работе больниц. При этом существующих запасов крови, кислорода и медикаментов хватит максимум на 48 часов интенсивной работы.