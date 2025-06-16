Милиция обнаружила мини-завод по производству алкоголя в лесу под Пружанами. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что сотрудниками Пружанского РОВД во время проведения рейда в лесном массиве нашли мини-завод по производству алкоголя. Сообщается, что было изъято более девяти тонн браги и 155 литров алкоголя (так называемой сивухи).
Выяснилось, что владельцем является 45-летний местный житель. Он сообщил, что алкоголь производил для личных нужд. В МВД уточнили, что аппарат был демонтирован и изъят, а полуфабрикаты уничтожены.
«По результатам экспертизы продукта действиям правонарушителя будет дана правовая оценка», — обратили внимание в ведомстве.
В пресс-службе напомнили, что за изготовление физлицами крепких алкогольных напитков предусматривается штраф до пяти базовых величин, или до 210 рублей (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). В случае повторного нарушения штраф составит до 30 базовых величин, или до 1260 рублей.
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