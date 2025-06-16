Володин рассказал о сохранении многолетних традиций в «Артеке»

«Поздравляю весь коллектив со 100-летием “Артека”. Благодаря труду и профессионализму вожатых, педагогов, воспитателей, методистов, технических специалистов здесь сохраняются многолетние традиции. Создается особая атмосфера, где каждый ребенок окружен вниманием и заботой», — приводятся слова Володина на сайте ГД.