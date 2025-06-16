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Володин рассказал о сохранении многолетних традиций в «Артеке»

Володин назвал «Артек» одним из ведущих международных центров детского отдыха.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил сохранение многолетних традиций в детском лагере «Артек» и поздравил весь коллектив с его столетием, поздравление опубликовано на сайте ГД.

«Поздравляю весь коллектив со 100-летием “Артека”. Благодаря труду и профессионализму вожатых, педагогов, воспитателей, методистов, технических специалистов здесь сохраняются многолетние традиции. Создается особая атмосфера, где каждый ребенок окружен вниманием и заботой», — приводятся слова Володина на сайте ГД.

Он добавил, что «Артек» прошел большой путь и стал одним из ведущих международных центров детского отдыха.