Володин рассказал о сохранении многолетних традиций в «Артеке»

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил сохранение многолетних традиций в детском лагере «Артек» и поздравил весь коллектив с его столетием, поздравление опубликовано на сайте ГД.
«Поздравляю весь коллектив со 100-летием “Артека”. Благодаря труду и профессионализму вожатых, педагогов, воспитателей, методистов, технических специалистов здесь сохраняются многолетние традиции. Создается особая атмосфера, где каждый ребенок окружен вниманием и заботой», — приводятся слова Володина на сайте ГД.
Он добавил, что «Артек» прошел большой путь и стал одним из ведущих международных центров детского отдыха.