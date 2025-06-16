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Краснокнижного тритона снова обнаружили в одном из столичных водоемов

Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды вновь обнаружили в естественном водоеме Бескудниковского района редкую амфибию — тритона обыкновенного. Он занесен в Красную книгу Москвы. Тритона зафиксировали в этом водоеме и летом 2024 года. Сохранение этих амфибий в среде обитания свидетельствует о сбалансированном состоянии столичной экосистемы.

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Источник: Природа Москвы

Тритон обыкновенный, который встречается в России, — это крошечное земноводное: он достигает от четырех до 10 сантиметров в длину. Окрас амфибии варьируется от оливкового до коричнево-бурого цвета. Во время брачного периода весной и в начале лета спины самцов украшены гребнем, что превращает животных в маленьких драконов. Встретить тритонов на природных территориях столицы — большая удача для биологов: обыкновенные тритоны очень чувствительны к внешним факторам и капризны в выборе среды обитания.

В водной фазе жизненного цикла взрослые тритоны и их личинки активны днем и в начале ночи, но умело прячутся в водной растительности, что делает их малозаметными. Во второй половине лета эти амфибии переходят к наземному образу жизни и проявляют активность в ночное время суток. На суше они предпочитают прятаться под бревнами, камнями и в листве.

Обыкновенные тритоны встречаются в Бирюлевском дендропарке, природно-исторических парках «Измайлово», «Москворецкий» и «Тушинский», а также в лесопарке «Кусково».

Одна из приоритетных задач Департамента природопользования и охраны окружающей среды — помощь диким животным, оказавшимся в сложной ситуации. При встрече с ранеными или нуждающимися в специализированном медицинском уходе зверями и птицами следует незамедлительно обратиться в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: +7 495 777⁠-77⁠-77, передает официальный сайт мэра Москвы.