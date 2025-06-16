Краснокнижного тритона снова обнаружили в одном из столичных водоемов

Тритон обыкновенный, который встречается в России, — это крошечное земноводное: он достигает от четырех до 10 сантиметров в длину. Окрас амфибии варьируется от оливкового до коричнево-бурого цвета. Во время брачного периода весной и в начале лета спины самцов украшены гребнем, что превращает животных в маленьких драконов. Встретить тритонов на природных территориях столицы — большая удача для биологов: обыкновенные тритоны очень чувствительны к внешним факторам и капризны в выборе среды обитания.
В водной фазе жизненного цикла взрослые тритоны и их личинки активны днем и в начале ночи, но умело прячутся в водной растительности, что делает их малозаметными. Во второй половине лета эти амфибии переходят к наземному образу жизни и проявляют активность в ночное время суток. На суше они предпочитают прятаться под бревнами, камнями и в листве.
Обыкновенные тритоны встречаются в Бирюлевском дендропарке, природно-исторических парках «Измайлово», «Москворецкий» и «Тушинский», а также в лесопарке «Кусково».
Одна из приоритетных задач Департамента природопользования и охраны окружающей среды — помощь диким животным, оказавшимся в сложной ситуации. При встрече с ранеными или нуждающимися в специализированном медицинском уходе зверями и птицами следует незамедлительно обратиться в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: +7 495 777-77-77, передает официальный сайт мэра Москвы.