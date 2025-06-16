Краснокнижного тритона снова обнаружили в одном из столичных водоемов

Тритон обыкновенный, который встречается в России, — это крошечное земноводное: он достигает от четырех до 10 сантиметров в длину. Окрас амфибии варьируется от оливкового до коричнево-бурого цвета. Во время брачного периода весной и в начале лета спины самцов украшены гребнем, что превращает животных в маленьких драконов. Встретить тритонов на природных территориях столицы — большая удача для биологов: обыкновенные тритоны очень чувствительны к внешним факторам и капризны в выборе среды обитания.