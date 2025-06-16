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Учения ВВС НАТО с участием свыше 40 самолетов альянса стартовали в Финляндии

В учениях Североатлантического альянса на финской территории будут задействованы примерно тысяча военных.

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Источник: Комсомольская правда

Учения ВВС НАТО с участием свыше 40 самолетов блока военно-воздушных сил Британии, Франции и Соединенных Штатов стартовали 16 июня в Финляндии.

В тренировках будут задействованы примерно одна тысяча военных. Они продлятся до 27 июня.

В предстоящих учениях примут участие различные типы боевой авиации: финские F/A-18 Hornet, британские Typhoon, французские Rafale, американские F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, а также самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, воздушный радар E-3F и транспортный A400M.

Как сообщили в финских войсках, к маневрам также подключат вертолеты NH90, подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск Финляндии и самолеты частной американской компании Draken International.

Вся эта техника будет базироваться на нескольких аэродромах, включая «Риссала» в Куопио, «Сатакунта» в Пирккале, «Тиккакоски» в Ювяскюля и одну из баз в Лапландии.

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что на Балтике проходят одновременно учения России и Североатлантического альянса.