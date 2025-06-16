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В благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса» оценили результаты трехлетней работы

Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» провёл отчётную конференцию по итогам работы за год.

Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» провёл отчётную конференцию по итогам работы за год. По традиции, на мероприятие были приглашены лица, участвовавшие в жизни фонда. Они приняли участие и в обсуждении событий и мероприятий, которые фонд провел за три года своей деятельности.

За эти годы сделано многое. Дважды фонд организовывал благотворительные концерты Академического хора «Млада» в Перми и 12 раз — выступления шоу-группы «Россияне». В Луганске организован ежегодный турнир по самбо памяти героя СВО Даниила Дорохина.

В Перми и Кудымкаре прошел цикл мероприятий «Время выбрало нас», включавший две выставки портретов участников СВО. В Осе приобретено здание для создания в нем реабилитационного центра для участников СВО.

Для детей-сирот из ЛНР организован трехнедельный отдых в г. Ессентуки. Для детей ЛНР закуплено и отправлено 3 тысячи новогодних подарков. Организовано проведение 12 новогодних ёлок с Дедом Морозом и вручением подарков. Полностью оборудована средняя школа в Горловке (ЛНР).

Уже три года фонд участвует в организации и проведении акции «Бессмертный полк» в столице Монголии Улан-Баторе. Среди других примеров международного сотрудничества — Международный детско-юношеский турнир по самбо «Кубок 5 стран». Он организован с целью развития самбо в Забайкальском крае.

За время работы фонда на передовую доставлено более 1000 тонн помощи. И еще около двухсот тонн — в детские учреждения ЛНР и ДНР. Общая сумма, направленная на эти цели, составила около 700 млн рублей.

Эти цифры не просто статистика, это отражение огромной работы, проделанной командой фонда и неравнодушными людьми, которые откликнулись на призыв о помощи. Каждая тонна груза, каждый концерт, турнир — это вклад в поддержку тех, кто нуждается в помощи. Сотрудники фонда видели глаза детей, получивших долгожданные подарки, слышали слова благодарности от бойцов на передовой, ощущали единение людей, объединенных общей целью — помочь Донбассу.

Президент фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Лучников отмечает:

— Итоги работы фонда за три года — это не только материальная помощь, но и моральная поддержка, укрепление духа и веры в лучшее. Мы продолжаем работать, не останавливаясь на достигнутом, и благодарим всех, кто идет с нами по этому пути.