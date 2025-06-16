В благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса» оценили результаты трехлетней работы

Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» провёл отчётную конференцию по итогам работы за год. По традиции, на мероприятие были приглашены лица, участвовавшие в жизни фонда. Они приняли участие и в обсуждении событий и мероприятий, которые фонд провел за три года своей деятельности.
За эти годы сделано многое. Дважды фонд организовывал благотворительные концерты Академического хора «Млада» в Перми и 12 раз — выступления шоу-группы «Россияне». В Луганске организован ежегодный турнир по самбо памяти героя СВО Даниила Дорохина.
В Перми и Кудымкаре прошел цикл мероприятий «Время выбрало нас», включавший две выставки портретов участников СВО. В Осе приобретено здание для создания в нем реабилитационного центра для участников СВО.
Для детей-сирот из ЛНР организован трехнедельный отдых в г. Ессентуки. Для детей ЛНР закуплено и отправлено 3 тысячи новогодних подарков. Организовано проведение 12 новогодних ёлок с Дедом Морозом и вручением подарков. Полностью оборудована средняя школа в Горловке (ЛНР).
Уже три года фонд участвует в организации и проведении акции «Бессмертный полк» в столице Монголии Улан-Баторе. Среди других примеров международного сотрудничества — Международный детско-юношеский турнир по самбо «Кубок 5 стран». Он организован с целью развития самбо в Забайкальском крае.
За время работы фонда на передовую доставлено более 1000 тонн помощи. И еще около двухсот тонн — в детские учреждения ЛНР и ДНР. Общая сумма, направленная на эти цели, составила около 700 млн рублей.
Эти цифры не просто статистика, это отражение огромной работы, проделанной командой фонда и неравнодушными людьми, которые откликнулись на призыв о помощи. Каждая тонна груза, каждый концерт, турнир — это вклад в поддержку тех, кто нуждается в помощи. Сотрудники фонда видели глаза детей, получивших долгожданные подарки, слышали слова благодарности от бойцов на передовой, ощущали единение людей, объединенных общей целью — помочь Донбассу.
Президент фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Лучников отмечает:
— Итоги работы фонда за три года — это не только материальная помощь, но и моральная поддержка, укрепление духа и веры в лучшее. Мы продолжаем работать, не останавливаясь на достигнутом, и благодарим всех, кто идет с нами по этому пути.