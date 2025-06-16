«Никогда не нужно сдаваться!»: галапагосская черепаха впервые стала отцом в 135 лет

«Я уверен, что вскоре он станет источником вдохновения для многих других! Он живое доказательство того, что если есть желание, то есть и способ, и никогда не нужно сдаваться!» — заявил посол доброй воли и директор по связям с общественностью зоопарка Майами Рон Мэджилл.