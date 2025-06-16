«Никогда не нужно сдаваться!»: галапагосская черепаха впервые стала отцом в 135 лет

Проживающая в зоопарке Майами 134-летняя галапагосская черепаха по имени Голиаф в июне этого года произвела на свет своего первого детеныша и теперь считается «самым старым отцом-новичком» в истории животных. Об этом рассказало издание Axios.
Отмечается, что матери детеныша Сладкой Горошинке 85−100 лет, что может сделать пару самыми старыми родителями в истории животных.
В это воскресенье, 15 июня, Голиафу исполнилось 135 лет. Он попал в зоопарк Бронкса в 1929 году, а в зоопарке Майами оказался в 1981 году, где все это время безуспешно пытался спариться с несколькими разными самками.
«Я уверен, что вскоре он станет источником вдохновения для многих других! Он живое доказательство того, что если есть желание, то есть и способ, и никогда не нужно сдаваться!» — заявил посол доброй воли и директор по связям с общественностью зоопарка Майами Рон Мэджилл.
В апреле этого года 97-летняя черепаха по имени Мама побила рекорд, став самой старой мамой своего вида. Как сообщалось, она считается одной из самых генетически ценных черепах вида Санта-Крус.