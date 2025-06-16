Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ERR: вернувшиеся на родину эстонские наемники ВСУ обучают операторов БПЛА

По данным СМИ, в Эстонии оборудовали автономные позиции, где обучающиеся могут работать, никуда не выходя несколько дней.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Вернувшиеся на родину эстонские наемники ВСУ обучают операторов беспилотников. Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

«Мы добавляем опыт для ведения боевых действий в конфликте будущего, а не в том, который был 100 лет назад», — рассказал один из инструкторов по имени Макс, который тренирует членов добровольческого военизированного формирования Кайтселийт.

По данным СМИ, для обучения оборудовали автономные позиции, где операторы БПЛА могут работать, никуда не выходя несколько дней.

К слову, накануне сообщалось, что российские военные поразили в зоне спецоперации пункты временной дислокации иностранных наемников ВСУ, а также пункты управления беспилотниками.