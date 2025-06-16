ERR: вернувшиеся на родину эстонские наемники ВСУ обучают операторов БПЛА

Вернувшиеся на родину эстонские наемники ВСУ обучают операторов беспилотников. Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).
«Мы добавляем опыт для ведения боевых действий в конфликте будущего, а не в том, который был 100 лет назад», — рассказал один из инструкторов по имени Макс, который тренирует членов добровольческого военизированного формирования Кайтселийт.
По данным СМИ, для обучения оборудовали автономные позиции, где операторы БПЛА могут работать, никуда не выходя несколько дней.
К слову, накануне сообщалось, что российские военные поразили в зоне спецоперации пункты временной дислокации иностранных наемников ВСУ, а также пункты управления беспилотниками.