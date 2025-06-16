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Дмитрий Губерниев уверен: Артем Дзюба может доиграть до 40 лет

Комментатор и спортивный журналист высказался о профессиональном уровне 36-летнего форварда «красно-черных».

Комментатор и спортивный журналист высказался о профессиональном уровне 36-летнего форварда «красно-черных».

Артем Дзюба выступает за «молодых и звонких» с сентября 2024 года. В минувшем сезоне забил девять голов. 1 июня продлил соглашение с «Акроном» до следующего сезона.

Также стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной.

«Дзюба может не просто добегать до 40 лет, а прямо доиграть. Каков молодец-то! То есть, может при соответствующих требованиях к себе и отсутствии травм одним сезоном не ограничиться. Думаю, его может хватить на 2−3 года», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Недавно писали, что «Акрон» и «Спартак» попадали в каркас ворот чаще остальных клубов РПЛ.

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