Дмитрий Губерниев уверен: Артем Дзюба может доиграть до 40 лет

«Дзюба может не просто добегать до 40 лет, а прямо доиграть. Каков молодец-то! То есть, может при соответствующих требованиях к себе и отсутствии травм одним сезоном не ограничиться. Думаю, его может хватить на 2−3 года», — сказал Губерниев «Матч ТВ».