Израненный олень бросился в море после нападения собак и чуть не погиб, его спасли люди

Спасение оленя. Видео © VK / Министерство природы Приморского края.
Прибывшие на место специалисты столкнулись с непредвиденным обстоятельством: испуганное животное, пытаясь скрыться, бросилось прямо в море. Благодаря оперативной и слаженной работе охотоведов в тандеме с местными жителями, оленя удалось вытащить из воды и обезопасить.
После предварительного осмотра было принято решение немедленно доставить пострадавшего зверя в реабилитационный центр «Тигр». Там ему оказали всю необходимую ветеринарную помощь, и теперь пятнистый красавец находится в специальном загоне, где будет проходить курс восстановления.
Ранее в Тюмени на парковке нашли брошенный открытый прицеп, в котором находились северные олени с перевязанными мордами. В таком состоянии они простояли неподвижно больше суток. Их заметили местные жители с балкона.