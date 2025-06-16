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Израненный олень бросился в море после нападения собак и чуть не погиб, его спасли люди

В воскресенье, 15 июня, в поселке Козьмино развернулась настоящая спасательная операция. Районным охотоведам поступило сообщение о молодом пятнистом олене, замеченном на территории местной базы с серьёзной травмой ноги, предположительно полученной в результате нападения собак. Об этом сообщает Минприроды Приморского края.

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Источник: Life.ru

Спасение оленя. Видео © VK / Министерство природы Приморского края.

Прибывшие на место специалисты столкнулись с непредвиденным обстоятельством: испуганное животное, пытаясь скрыться, бросилось прямо в море. Благодаря оперативной и слаженной работе охотоведов в тандеме с местными жителями, оленя удалось вытащить из воды и обезопасить.

После предварительного осмотра было принято решение немедленно доставить пострадавшего зверя в реабилитационный центр «Тигр». Там ему оказали всю необходимую ветеринарную помощь, и теперь пятнистый красавец находится в специальном загоне, где будет проходить курс восстановления.

Ранее в Тюмени на парковке нашли брошенный открытый прицеп, в котором находились северные олени с перевязанными мордами. В таком состоянии они простояли неподвижно больше суток. Их заметили местные жители с балкона.