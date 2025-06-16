Израненный олень бросился в море после нападения собак и чуть не погиб, его спасли люди

После предварительного осмотра было принято решение немедленно доставить пострадавшего зверя в реабилитационный центр «Тигр». Там ему оказали всю необходимую ветеринарную помощь, и теперь пятнистый красавец находится в специальном загоне, где будет проходить курс восстановления.