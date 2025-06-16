Как отличить усталость от выгорания — и не перепутать с ленью

Помогает ли вам полноценный сон и отдых чувствовать себя лучше? Есть ли в вашей жизни занятия, которые по-прежнему приносят радость? Испытываете ли вы эмоции — как позитивные, так и негативные? Можете ли вы представить себе идеальный выходной и захотеть его провести именно так? Верите ли вы в то, что ваши усилия могут что-то изменить?