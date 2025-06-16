В челябинском зоопарке родился оленёнок Айсберг

Челябинский зоопарк сообщил о пополнении в семействе северных оленей. Новорождённый малыш получил имя Айсберг благодаря своему светлому окрасу. Это уже четвёртый оленёнок, появившийся у пары Байкит и Маковка за последние полтора года. Малыш отлично держится на ногах и хорошо выглядит.