Ранее у этих же оленей родились Лапландия, Ветер, Вьюга и Буран. «Интересно, догнали ли мы по численности оленей Санта-Клауса?» — пошутили сотрудники зоопарка. Как заметили наши коллеги из «Южноуральской панорамы»: «Сейчас в учреждении настоящий бэби-бум среди северных оленей».
В челябинском зоопарке родился оленёнок Айсберг
Челябинский зоопарк сообщил о пополнении в семействе северных оленей. Новорождённый малыш получил имя Айсберг благодаря своему светлому окрасу. Это уже четвёртый оленёнок, появившийся у пары Байкит и Маковка за последние полтора года. Малыш отлично держится на ногах и хорошо выглядит.