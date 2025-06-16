Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В челябинском зоопарке родился оленёнок Айсберг

Челябинский зоопарк сообщил о пополнении в семействе северных оленей. Новорождённый малыш получил имя Айсберг благодаря своему светлому окрасу. Это уже четвёртый оленёнок, появившийся у пары Байкит и Маковка за последние полтора года. Малыш отлично держится на ногах и хорошо выглядит.

Источник: Пресс-служба Челябинского зоопарка

Ранее у этих же оленей родились Лапландия, Ветер, Вьюга и Буран. «Интересно, догнали ли мы по численности оленей Санта-Клауса?» — пошутили сотрудники зоопарка. Как заметили наши коллеги из «Южноуральской панорамы»: «Сейчас в учреждении настоящий бэби-бум среди северных оленей».