В Казани к площадкам Сабантуя пустят бесплатные автобусы

Добраться до главной площадки Сабантуя в березовой роще поселка Мирный можно будет по специальным маршрутам от остановок: «Станция метро “Проспект Победы”», «10 микрорайон», «Концертный зал филармонии» на улице Павлюхина и «Улица Глазунова» (микрорайон «Теплоконтроль»). Проезд будет осуществляться по обычному внутригородскому тарифу. Автобусы начнут курсировать с 8:00 и будут работать до окончания мероприятий.
Кроме того, до Мирного можно будет доехать электричкой со станции «Казань-1».
На площадку у озера Лебяжье будут ходить бесплатные шаттлы от остановки «Жилой массив Ремплер». До березовой рощи в поселке Дербышки можно будет добраться на бесплатных автобусах с парковки НИИ Турбокомпрессор им. В. Б. Шнеппа (ул. Сибирский тракт, 40) и с парковки ТЦ «Мега» (проспект Победы, 141).
В день Сабантуя движение транспорта в районе Лесного городка будет изменено. С вечера 20 июня и до 17:00 21 июня участок дороги от Лесного городка до Фермского шоссе станет односторонним. В то же время выезд из ЖК «Лесной городок» по улице Братьев Баталовых в сторону Оренбургского тракта сохранится.
Медицинская помощь будет обеспечена на всех трех площадках Сабантуя — в Мирном, Дербышках и у озера Лебяжье. Там разместятся стационарные медпункты и будут дежурить бригады скорой.