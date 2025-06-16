В Казани к площадкам Сабантуя пустят бесплатные автобусы

В день Сабантуя движение транспорта в районе Лесного городка будет изменено. С вечера 20 июня и до 17:00 21 июня участок дороги от Лесного городка до Фермского шоссе станет односторонним. В то же время выезд из ЖК «Лесной городок» по улице Братьев Баталовых в сторону Оренбургского тракта сохранится.