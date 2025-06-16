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ЖКХ заявило, что белорусы могут отказаться от некоторых коммунальных услуг

ЖКХ сказало, от каких коммунальных услуг могут отказаться белорусы.

Источник: Комсомольская правда

ЖКХ заявило, что белорусы могут отказаться от некоторых коммунальных услуг. Подробности сообщила рассказала заместитель генерального директора по идеологической работе предприятия «Минское городское жилищное хозяйство» Ольга Драпей. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале ЖКХ Минска.

— Если вы не хотите, чтобы вам оказывалась дополнительная жилищно-коммунальная услуга, вы можете не подписывать договор на ее оказание, либо отказаться от заключенного договора, — пояснила Ольга Драпей.

Она добавила, что для отказа от заключенного договора нужно направить в адрес исполнителя услуг предупреждение. Представитель Минского городского жилищного хозяйства отметила, что после того, как исполнитель получает предупреждение, то приостанавливает оказание услуги и не начисляет плату за них.

Специалист заметила, что к дополнительным жилищно-коммунальным услугам относятся организация работы и содержание вахтеров, аренда и (или) замена напольных грязезащитных ковровых покрытий. Драпей также назвала установку и (или) техническое обслуживание запорно-переговорных устройств, установку и (или) техобслуживание систем видеонаблюдения, обустройство придомовых территорий элементами озеленения, благоустройство и их дальнейшее содержание.

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