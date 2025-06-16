ЖКХ заявило, что белорусы могут отказаться от некоторых коммунальных услуг

Она добавила, что для отказа от заключенного договора нужно направить в адрес исполнителя услуг предупреждение. Представитель Минского городского жилищного хозяйства отметила, что после того, как исполнитель получает предупреждение, то приостанавливает оказание услуги и не начисляет плату за них.