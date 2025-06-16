Южный Урал ожидают нашествие бабочек-вредителей и «кровавые дожди»

В этом году на Южном Урале наблюдается явный рост числа клещей. Специалистов также беспокоят возможные нашествия саранчи и бабочек-боярышниц. Последние сами по себе вреда не несут, являются опылителями и кормовой базой для птиц, питаются нектаром, а вот их личинки — другое дело. По данным от пресс-службы национального парка «Зигальга», гусеницы этих бабочек несут немалую угрозу урожаю, поскольку способны съесть полностью листья плодового дерева. Таким образом, опасность для растений от увеличения их популяции вырастает многократно.