Южный Урал ожидают нашествие бабочек-вредителей и «кровавые дожди»

В этом году на Южном Урале наблюдается явный рост числа клещей. Специалистов также беспокоят возможные нашествия саранчи и бабочек-боярышниц. Последние сами по себе вреда не несут, являются опылителями и кормовой базой для птиц, питаются нектаром, а вот их личинки — другое дело. По данным от пресс-службы национального парка «Зигальга», гусеницы этих бабочек несут немалую угрозу урожаю, поскольку способны съесть полностью листья плодового дерева. Таким образом, опасность для растений от увеличения их популяции вырастает многократно.
Специалисты отмечают, что нашествия боярышниц пугали людей ещё в Средние века, правда, по несколько иным причинам. Тогда страх на суеверных крестьян и высокородных личностей наводила «кровавая роса» от бабочек. Многие верили, что боярышницы несут с собой проклятья и «кровавые дожди». На деле же капельки красной жидкости, напоминающей человеческую кровь, насекомые вырабатывают сами, во время выхода из куколок.