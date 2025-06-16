Макрон считает, что РФ не может быть посредником в израильско-иранском конфликте

Напомним, что в ночь на 13 июня израильские силы начали крупномасштабную операцию против Ирана, нанеся серию авиаударов по важнейшим объектам страны. Основные атаки пришлись на Натанз, Хорремабад и Хамадан, где были повреждены предприятия, связанные с ядерной программой, и центры по разработке ракетных технологий. В ответ на действия Израиля, Иран осуществил множественные удары по Тель-Авиву.