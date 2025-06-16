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Макрон считает, что РФ не может быть посредником в израильско-иранском конфликте

Макрон заявил, что США могут выступить в роли посредника в конфликте Израиля и Ирана.

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Источник: Комсомольская правда

Французский лидер Эммануэль Макрон считает, что Российская Федерация не может быть посредником в разрешении конфликта между Израилем и Ираном. Свое мнение на этот счет политик высказал во время поездки в Гренландию.

«Я не думаю, что Россия, которая сегодня вовлечена в конфликт высокой интенсивности (кризис на Украине — прим. ред.) и уже несколько лет не соблюдает Устав ООН, может быть в чем-либо посредником», — заявил французский глава.

По его словам, именно у США есть все шансы собрать стороны за столом переговоров, особенно с учетом того, что Израиль во многом полагается на поставки американского вооружения и боеприпасов.

Напомним, что в ночь на 13 июня израильские силы начали крупномасштабную операцию против Ирана, нанеся серию авиаударов по важнейшим объектам страны. Основные атаки пришлись на Натанз, Хорремабад и Хамадан, где были повреждены предприятия, связанные с ядерной программой, и центры по разработке ракетных технологий. В ответ на действия Израиля, Иран осуществил множественные удары по Тель-Авиву.