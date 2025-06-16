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Новая схема вовлечения в дропперство: белорусам предлагают «легкий заработок» в РФ

МВД: белорусов вовлекают в дропперство под видом командировок в Россию.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Мошенники вовлекают в дропперство белорусских граждан. О новой преступной схеме рассказало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Новая схема вовлечения в дропперство. Гражданам Республики Беларусь предлагают легкий заработок — однодневную командировку в Россию с целью открыть банковскую карту», — сообщили в ведомстве.

Как уточняется, опубликованные в Telegram и соцсетях посты обещают белорусам оплачиваемую поездку в Москву, Санкт-Петербург и Смоленск. В ходе поездки нужно оформить карту российского банка для «процессинга» или «крипто-арбитража». Однако такая карта необходима для вывода средств граждан, а ответственность понесет ее владелец.

Ранее в МВД России назвали четыре способа не оказаться в базе дропперов. Первым делом граждан прозвали не передавать карты незнакомцам.