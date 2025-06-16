Новая схема вовлечения в дропперство: белорусам предлагают «легкий заработок» в РФ

Как уточняется, опубликованные в Telegram и соцсетях посты обещают белорусам оплачиваемую поездку в Москву, Санкт-Петербург и Смоленск. В ходе поездки нужно оформить карту российского банка для «процессинга» или «крипто-арбитража». Однако такая карта необходима для вывода средств граждан, а ответственность понесет ее владелец.