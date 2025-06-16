Фальшивка стоимостью в миллионы: озвучены сомнения в подлинности картины Рубенса

Сомневающиеся также считают, что в то время с картины была убрана традиционная подставка, пишет The Guardian. Это означало бы, что все улики, указывающие на происхождение и возраст «Самсона и Далилы», а следовательно, и на ее подлинность, исчезли. Одной из улик на панно могла быть монограмма изготовителя, нанесение которой было обычным делом в Антверпене 17-го века. Если бы клеймо изготовителя панно указывало на то, что оно было изготовлено позже, чем примерно в 1609 году, это означало бы, что картина почти наверняка была копией.