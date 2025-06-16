Фальшивка стоимостью в миллионы: озвучены сомнения в подлинности картины Рубенса

Это вопрос неприятный, но важный: купила ли британская Национальная галерея фальшивку стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов? Многие эксперты по-прежнему сомневаются в этом с тех пор, как в 1980 году одно из ведущих культурных учреждений Великобритании приобрело «Самсона и Далилу», давно утраченный шедевр фламандского художника Питера Пауля Рубенса.
Спустя сорок пять лет дискуссия разгорелась вновь, и была подана петиция, призывающая Национальную галерею выполнить данное в 1997 году обещание провести публичные дебаты о ее подлинности, пишет The Guardian. На этот раз объектом пристального внимания стала не лицевая сторона картины, а ее оборотная сторона.
Дискуссия началась вскоре после того, как Национальная галерея приобрела картину на библейский сюжет, которая, как известно, была написана великим мастером около 1609 года, а затем была утрачена на века. Для галереи это была жемчужина 17-го века в ее коллекции, работа, на которую стекались туристы.
Но некоторые сразу же начали подвергать сомнению манеру письма (слишком неуклюжую), описывая ее как дерзкую копию оригинала 20-го века — и эти сомнения только усилились. Катажина Кшижагурска-Писарек, специалистка по Рубенсу, описала «Самсона и Далилу» как «крайне проблематичную» и «странно современную».
А Кристофер Райт, ведущий специалист по живописи 17-го века, сказал, что сама картина просто «неправильная». Он добавил: «Ей не хватает утонченности Рубенса. В ней есть притягательное величие, в котором есть слякоть и брызги… Все мои знания о старых мастерах привели меня к этому замечанию. Это картина не 17-го века.».
В мире искусства не утихают споры по поводу происхождения картины. Майкл Дэйли, директор ArtWatch UK, тщательно изучил картину и утверждает, что обнаружил массу доказательств, опровергающих авторство Рубенса. Он называет это «крупнейшим из всех музейных скандалов» и «тайным сговором сверху вниз с целью скрыть крупную ошибку при покупке, которая обесценивает творчество Рубенса».
Последний поворот в этой многолетней истории произошел благодаря замечаниям, сделанным — а затем отозванным — Кристофером Брауном, бывшим куратором Национальной галереи, который возглавлял голландскую и фламандскую коллекции. В беседе с The Guardian Браун настаивал на том, что картина подлинная, но, что интересно, он также сказал, что именно Национальная галерея прикрепила к обороту картины современный плакат.
Это очевидное признание еще раз раззадорило тех, кто сомневался в авторстве Рубенса. Оборотная сторона картин часто несет в себе столько же истории, сколько и лицевая. В случае с «Самсоном» панель, на которой изначально была написана картина, была выстругана и прикреплена к современной печатной доске, закрывая все, что находилось под ней. Критики подозревают, что оригинальная панель, возможно, содержала важные улики, относящиеся к дате создания картины.
Сомневающиеся также считают, что в то время с картины была убрана традиционная подставка, пишет The Guardian. Это означало бы, что все улики, указывающие на происхождение и возраст «Самсона и Далилы», а следовательно, и на ее подлинность, исчезли. Одной из улик на панно могла быть монограмма изготовителя, нанесение которой было обычным делом в Антверпене 17-го века. Если бы клеймо изготовителя панно указывало на то, что оно было изготовлено позже, чем примерно в 1609 году, это означало бы, что картина почти наверняка была копией.
Национальная галерея сообщила, что оборотная сторона картины была приклеена к листу картона, «вероятно, в 20 веке», добавив в каталоге выставки 1990-х годов: «“Самсон и Далила” была обрезана и вставлена в новую панель из картона, прежде чем была приобретена Национальной галереей», и поэтому никаких следов клейма производителя панелей обнаружить не удалось".
Однако в отчете о состоянии, подготовленном известным искусствоведом перед аукционом 1980 года, говорилось, что панно «превосходно сохранилось» и имело толщину от 25 до 40 мм.
И в этом кроется загадка: кто выстругал панель и приклеил ее к современному картону, когда они это сделали и зачем? Несколько известных экспертов усомнились в логике этого решения, посчитав, что, по их описаниям, панель находится в хорошем состоянии.
Райт сказал: «Этот вопрос имеет очень большое значение, потому что табличка скрывает возможные подлинные свидетельства на панели. Когда картина появилась на аукционе Christie’s, она выглядела безупречно. Если бы панель была ненадежной, это было бы очевидно».
Ранее картина приписывалась менее известным художникам и не относилась к Рубенсу до 1929 года, когда она была найдена Людвигом Бурхардом, немецким историком, который после своей смерти в 1960 году, как выяснилось, неправильно приписал картину в коммерческих целях.
Впоследствии Кшижагурска-Писарек обнаружила, что по меньшей мере 75 работ, которые Бурхард приписывал Рубенсу, были официально аннулированы. Она описала «Самсона и Далилу» как «только верхушку айсберга», отметив «резкий, однородный красный цвет платья Далилы» и мускулистую спину Самсона, которая, по ее словам, была «анатомически неправильной», а также «любопытное отсутствие кракелюра» — мелких трещин, которые были бы ожидаемы на картине 400-летней давности.
Эксперт выразила недовольство отсутствием дискуссий, добавив: «Они не хотят дискуссии, потому что у нас есть аргументы, на которые действительно невозможно ответить. Это не может быть подлинник Рубенса».
Несмотря на всю эту неопределенность, можно с уверенностью сказать о двух вещах: происхождение картины будет по-прежнему вызывать недоумение в мире искусства, а ученые и эстеты по всему миру продолжат призывать к публичным дебатам.
Национальная галерея заявила: «“Самсон и Далила” уже давно считается шедевром Питера Пауля Рубенса. Ни один специалист по Рубенсу не сомневался в том, что картина принадлежит кисти Рубенса. Написанное маслом на деревянном панно вскоре после его возвращения в Антверпен в 1608 году и демонстрирующее все, чему художник научился в Италии, это произведение высочайшего эстетического качества. “Полное обсуждение панно было опубликовано Джойс Плестерс и Дэвидом Бомфордом в техническом бюллетене Галереи в 1983 году, когда Кристофер Браун был куратором галереи, ответственным за картину. Их выводы остаются в силе, включая недвусмысленное заявление о том, что панель была прикреплена к подставке до того, как картина была приобретена Национальной галереей”.