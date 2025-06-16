Битцевскому маньяку не разрешили отбывать пожизненное за 49 убийств в колонии ближе к Москве

Напомним, член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачёва уже заявляла, что битцевский маньяк Александр Пичушкин, которого осудили за серию жестоких убийств в Москве, захотел перевестись в колонию в Мордовии из-за пожилой матери. Ей якобы трудно добираться из столицы в ЯНАО, где сейчас сидит её сын. Пичушкин был приговорён в 2007 году к пожизненному лишению свободы за убийство 49 человек в Битцевском лесу. Своё первое убийство маньяк совершил в 18 лет — 1992 году он задушил своего однокурсника в ПТУ, где учился на слесаря.