Битцевскому маньяку не разрешили отбывать пожизненное за 49 убийств в колонии ближе к Москве

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«В требовании осуждённого Пичушкина к ФСИН о переводе в колонию, расположенную вблизи Москвы, суд отказал», — зачитал решение судья.
Также битцевский маньяк потребовал 100 тысяч рублей с ФСИН за моральные страдания, которые он якобы понёс, отбывая наказание в колонии «Полярная сова» в посёлке Харп. Пичушкин, которого подключили к заседанию по ВКС, утверждал, что имеет заболевания из-за того, что отбывает наказание в ЯНАО, и потребовал перевести его в регион с более мягким климатом. Суд счёл его аргументы неубедительными.
Напомним, член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачёва уже заявляла, что битцевский маньяк Александр Пичушкин, которого осудили за серию жестоких убийств в Москве, захотел перевестись в колонию в Мордовии из-за пожилой матери. Ей якобы трудно добираться из столицы в ЯНАО, где сейчас сидит её сын. Пичушкин был приговорён в 2007 году к пожизненному лишению свободы за убийство 49 человек в Битцевском лесу. Своё первое убийство маньяк совершил в 18 лет — 1992 году он задушил своего однокурсника в ПТУ, где учился на слесаря.