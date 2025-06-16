Будет очень жарко. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на этой неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 16 июня). Узгидромет обнародовал прогноз погоды на предстоящие дни, и он обещает по-настоящему знойную неделю. С юга на территорию Узбекистана поступает сухой и очень горячий воздух, из-за чего температура воздуха начнёт резко повышаться. Уже с начала недели столбики термометров в дневное время поднимутся до 40−42 градусов, а в южных и пустынных регионах жара может достичь отметки 43−44 градусов.