Будет очень жарко. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на этой неделе

Ночью особого облегчения ждать не стоит — даже в утренние часы температура воздуха будет опускаться лишь до 24−27 градусов. При этом осадков не ожидается, по всей республике установится малооблачная погода.
Конец недели принесет небольшое снижение температурного фона. Жара немного ослабеет: днём по республике будет около 35−38 градусов, на юге — до 41. Однако даже это снижение ощущается не как прохлада, а лишь как временное облегчение.
Помимо жары, синоптики предупреждают об усилении ветра. В течение недели в ряде регионов, включая северные и пустынные зоны, ожидаются порывы до 13−18 метров в секунду. В некоторых местах возможен пыльный поземок. Единственным исключением станут горные районы, где 20 июня возможны кратковременные дожди и грозы.
Ташкент
В Ташкенте также установится жаркая и сухая погода. Сегодня днём в столице ожидается до 38 градусов, а в ближайшие дни — до 41. Только к 20 июня температура немного опустится до 35−37 градусов.