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Будет очень жарко. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на этой неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 16 июня). Узгидромет обнародовал прогноз погоды на предстоящие дни, и он обещает по-настоящему знойную неделю. С юга на территорию Узбекистана поступает сухой и очень горячий воздух, из-за чего температура воздуха начнёт резко повышаться. Уже с начала недели столбики термометров в дневное время поднимутся до 40−42 градусов, а в южных и пустынных регионах жара может достичь отметки 43−44 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 100% 758 мм рт. ст. +21°
Источник: Vaib.Uz

Ночью особого облегчения ждать не стоит — даже в утренние часы температура воздуха будет опускаться лишь до 24−27 градусов. При этом осадков не ожидается, по всей республике установится малооблачная погода.

Конец недели принесет небольшое снижение температурного фона. Жара немного ослабеет: днём по республике будет около 35−38 градусов, на юге — до 41. Однако даже это снижение ощущается не как прохлада, а лишь как временное облегчение.

Помимо жары, синоптики предупреждают об усилении ветра. В течение недели в ряде регионов, включая северные и пустынные зоны, ожидаются порывы до 13−18 метров в секунду. В некоторых местах возможен пыльный поземок. Единственным исключением станут горные районы, где 20 июня возможны кратковременные дожди и грозы.

Ташкент

В Ташкенте также установится жаркая и сухая погода. Сегодня днём в столице ожидается до 38 градусов, а в ближайшие дни — до 41. Только к 20 июня температура немного опустится до 35−37 градусов.