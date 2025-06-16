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В Алматы 17 июня отключат воду: список ЖК, университетов и бизнес-центров

ГКП на ПХВ «Алматы Су» выступило с важным заявлением к жителям и гостям города. В нем сказано, что во вторник, 17 июня 2025 года, в мегаполисе отключат холодную воду по нескольким адресам, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Так, согласно заявлению, в городе проходят работы по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения.

В связи с этим 17 июня 2025 года в период с 09:00 до 20:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в следующих зонах:

  • улица Кабанбай батыра — проспект Назарбаева — улица Сатпаева — проспект Сейфуллина;
  • улица Курмангазы — проспект Сейфуллина — улица Сатпаева — улица Байтурсынова;
  • улица Сатпаева — проспект Желтоксан — улица Тимирязева — проспект Сейфуллина.

Также ограничение затронет следующие объекты:

  • жилые комплексы: «Керемет», «Дуэт», «Овация», «Куат на Масанчи», «Miracle»;
  • учебные заведения: Университет Туран, Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Казну), Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова (КазНАИ), Казахский аграрный университет;
  • дошкольные и школьные учреждения: детский сад «Ясли», детский сад «Болашак», школа-гимназия Nº23;
  • административные и коммерческие здания: Площадь Республики, д. 13 и 15;
  • здание «Казтелерадио» по адресу: ул. Желтоксан, 175;
  • гостиницы «Inter Continental Almaty» К «Holiday Inn Express»;
  • бизнес-центры «Каблан» и «Байконур».

Специалисты принесли извинения за временные неудобства. Кроме того, жителей и потребителей попросили с пониманием отнестись к данной ситуации.

Если у граждан возникнут вопросы, то за дополнительной информацией они могут обратиться по телефону 274−66−66.