Агент Данилина и Грибова высказался о возможном уходе игроков из «Акрона»

«В конце сезона Данилин стал меньше играть. Мы этим были недовольны. Работаю по поводу него. Пока остается действующий контракт, как и у Сергея Грибова — готовятся к сборам в “Акроне”. Если будут устраивающие в первую очередь футболистов варианты, тогда поговорим с клубом. Варианты есть, но пока все в стадии разговоров — конкретики нет», — приводит слова Хархарова «Чемпионат».