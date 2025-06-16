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Агент Данилина и Грибова высказался о возможном уходе игроков из «Акрона»

Таймаз Хархаров подчеркнул: молодые футболисты готовятся к сборам в составе «красно-черных».

Источник: МК.RU Самара

Таймаз Хархаров подчеркнул: молодые футболисты готовятся к сборам в составе «красно-черных».

Ранее писали, что 22-летний полузащитник Кирилл Данилин и 20-летний форвард Сергей Грибов могут уйти из тольяттинского клуба. Оба проиграли конкуренцию одноклубникам.

Первый пополнил состав волжан в июле 2023 года, второй — летом 2024-го. Поучаствовали в 29 и 14 встречах. Забили по голу. Также на счету Кирилла есть результативная передача.

«В конце сезона Данилин стал меньше играть. Мы этим были недовольны. Работаю по поводу него. Пока остается действующий контракт, как и у Сергея Грибова — готовятся к сборам в “Акроне”. Если будут устраивающие в первую очередь футболистов варианты, тогда поговорим с клубом. Варианты есть, но пока все в стадии разговоров — конкретики нет», — приводит слова Хархарова «Чемпионат».

Недавно Дмитрий Губерниев заявил, что Артем Дзюба может задержаться в профессиональном футболе до 40 лет.

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