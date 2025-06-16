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Украли 3,6 млн рублей: аферисты развели омичку на крупную сумму

Женщине предложили выгодный тариф для звонков, а затем выманили персональные данные.

Источник: Комсомольская правда

77-летняя жительница Омска лишилась 3,6 млн рублей из-за телефонных мошенников. Пенсионерка передала сбережения лже-курьеру после серии звонков от якобы сотрудников банка и полиции. Новую криминальную историю рассказали 16 июня в полиции региона.

Сначала обладательнице сбережений позвонила незнакомка от лица телеком-компании. Предложила переоформить договор и перейти на выгодный тариф связи. Затем лжемайор полиции сообщил о якобы утечке данных и подозрении в госизмене.

Под предлогом проверки купюр пенсионерка передала свои накопления человеку, которого приняла за курьера. Попытка снять еще 1,6 млн рублей была заблокирована банком. Догадавшись об обмане, омичка обратилась в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 — частью 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Ведется следствие», — сообщили в местном УМВД.

Ранее «КП Омск» рассказала о новой мошеннической схеме с маркет-плейсами.