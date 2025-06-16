Суд оставил в силе приговор экс-главе компании «Зодчий» за мошенничество в строительстве

Судебные инстанции Красноярска оставили в силе приговор бывшему генеральному директору ООО «Зодчий» и ООО СК «Зодчий», который был признан виновным в превышении должностных полномочий в ходе строительства многоквартирных домов.
В ходе следствия было установлено, что руководитель привлек средства 609 граждан для возведения пяти многоквартирных зданий в Свердловском районе Красноярска и городе Сосновоборске. Однако более 1 миллиарда рублей, полученных от инвесторов, были использованы не по назначению, в том числе для расчетов по другим строительным проектам.
В результате нарушения условий банковского кредитного договора финансовое положение компаний резко ухудшилось, что привело к прекращению финансирования и остановке строительства. В конечном итоге организации обанкротились.
Суд первой инстанции приговорил экс-руководителя к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил его права занимать руководящие должности в сфере долевого строительства на два года и отобрал почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
Апелляционная инстанция, рассмотрев аргументы защиты о чрезмерной строгости наказания, подтвердила решение суда первой инстанции, оставив приговор без изменений.
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