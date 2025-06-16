Суд оставил в силе приговор экс-главе компании «Зодчий» за мошенничество в строительстве

В ходе следствия было установлено, что руководитель привлек средства 609 граждан для возведения пяти многоквартирных зданий в Свердловском районе Красноярска и городе Сосновоборске. Однако более 1 миллиарда рублей, полученных от инвесторов, были использованы не по назначению, в том числе для расчетов по другим строительным проектам.