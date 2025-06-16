Суперъяхта Nord снова пришвартовалась во Владивостоке в минувшие выходные

Это уже четвёртый визит суперъяхты Nord во Владивосток. Впервые она появилась в бухте Золотой Рог в 2022 году, когда владелец решил перегнать её в российские воды из-за угрозы конфискации в связи с западными санкциями. После этого визита яхта покинула порт, и её местоположение долгое время оставалось неизвестным, поскольку судно перемещалось с выключенным транспондером. В 2023 году Nord несколько раз появлялась у берегов Камчатки и снова возвращалась во Владивосток.