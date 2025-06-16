Суперъяхта Nord снова пришвартовалась во Владивостоке в минувшие выходные

В бухте Золотой Рог во Владивостоке вновь появилась 142-метровая суперъяхта Nord, принадлежащая российскому миллиардеру Алексею Мордашову. Об этом сообщили несколько местных СМИ и новые медиа. Судно встало на якорь в акватории города в начале праздничных выходных, начиная с 12 июня, и продолжает находиться там до сего дня.
Это уже четвёртый визит суперъяхты Nord во Владивосток. Впервые она появилась в бухте Золотой Рог в 2022 году, когда владелец решил перегнать её в российские воды из-за угрозы конфискации в связи с западными санкциями. После этого визита яхта покинула порт, и её местоположение долгое время оставалось неизвестным, поскольку судно перемещалось с выключенным транспондером. В 2023 году Nord несколько раз появлялась у берегов Камчатки и снова возвращалась во Владивосток.
Яхта Nord была построена на немецкой верфи Lürssen и спущена на воду в 2021 году. Дизайн судна разработала венецианская студия Nuvolari Lenard. Корпус выполнен из стали, надстройка — из алюминия. На борту находятся двадцать кают, рассчитанных на приём до тридцати шести гостей, а также пять гостевых палуб и одна техническая. Особенностями судна стали две вертолётные площадки, бассейн, джакузи, спа-салон, дайвинг-центр, кинотеатр, зона для барбекю и обширный гараж для внедорожников и малых яхт.
После начала СВО на Украине в 2022 году Алексей Мордашов попал под санкции Евросоюза, Великобритании и США. В связи с этим яхта Nord была перерегистрирована под российский флаг, тогда как ранее она ходила под флагом Каймановых островов. Стоимость судна оценивается от 300 до 500 миллионов долларов. Владельцы яхт часто выбирают иностранные юрисдикции для регистрации, однако после санкций многие российские бизнесмены перевели свои суда под российскую юрисдикцию.
Яхта Nord регулярно совершает переходы между Владивостоком, портами Камчатки и других стран. В последние годы её чаще всего можно было увидеть именно на Дальнем Востоке России, хотя судно также появлялось у берегов Восточной Африки и в Гонконге. Нахождение яхты во Владивостоке всегда вызывает повышенный интерес среди местных жителей и становится поводом для обсуждения в социальных сетях.
В апреле 2025 года по версии Forbes основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов занял второе место среди самых богатых россиян с состоянием 28,6 миллиарда долларов. Он уступил лишь владельцу «Лукойла» Вагиту Алекперову, отставание составило всего 0,1 миллиарда долларов. Мордашов входит в число восьми российских бизнесменов, которые попали в топ-200 богатейших людей планеты по версии Forbes. Источником его состояния являются активы в чёрной металлургии, золоте и машиностроении.