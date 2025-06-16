Медуниверситет опроверг «крепостное право» при распределении врачей в Беларуси

По его словам, студент, поступая в медицинский вуз, все начинает с нуля и начинает зарабатывать для себя преференции, баллы, бонусы, чтобы в последующем после пятого курса получить специальность. Виктор Кудло уточняет, что речь идет про медицинский курс субординатуры, где есть возможность уйти от желаемого профиля в терапию, гинекологию, хирургию, акушерство.