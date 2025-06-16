Медуниверситет опроверг «крепостное право» при распределении врачей в Беларуси. Подробности БелТА озвучил декан лечебного факультета, ответственный секретарь приемной комиссии Гродненского государственного медицинского университета Виктор Кудло.
Специалист акцентировал внимание, что многие воспринимают целевое обучение как чуть ли не крепостное право. Кудло добавил, что студент целевой формы является таким же студентом, как и все остальные.
— Все студенты обучаются вместе, никаких специальных групп для целевиков никто не делает, никаких специальных мест работы для целевиков тоже никто не делает, — подчеркнул декан.
По его словам, студент, поступая в медицинский вуз, все начинает с нуля и начинает зарабатывать для себя преференции, баллы, бонусы, чтобы в последующем после пятого курса получить специальность. Виктор Кудло уточняет, что речь идет про медицинский курс субординатуры, где есть возможность уйти от желаемого профиля в терапию, гинекологию, хирургию, акушерство.
— Конечно, здесь учитывается и то, как студент обучался в вузе, — подчеркнул декан лечебного факультета, ответственный секретарь приемной комиссии Гродненского государственного медицинского университета.
Декан обратил внимание, что при распределении Министерство принимает во внимание в том числе и жизненные ситуации. Однако, пояснил он, абитуриент для себя уже в целом делает выбор, в каком регионе и в каком направлении он хотели бы работать.
— Врачи могут переезжать из одной области в другую, перераспределение возможно. Например, это могут быть обстоятельства, связанные с семейным положением, детьми и так далее, — пояснил специалист.
Ранее Минобразования сказало, что единая одежда для всех школ Беларуси не вводится.
Тем временем «Беллегпром» показал утвержденную школьную форму 2025 в Беларуси.
А еще мощнейшая вспышка за июнь 2025 года случилась на Солнце — что ждать белорусам.