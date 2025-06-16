Расписание поездов на Большом кольце и Казанском направлении МЖД изменено до 4 июля

«С 16 июня на участке Гжель — Куровская Казанского направления МЖД начинаются работы по капитальному ремонту второго главного пути, которые продлятся до 4 июля. За этот период планируется уложить 12 км бесстыкового пути, что позволит снизить уровень шума и повысить плавность хода поездов», — говорится в сообщении.
Как уточняется, железнодорожники проведут полный цикл ремонтных работ: демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку пути, укладку и сварку пути. Для этого подготовлены необходимые материалы и техника, в том числе разборочные и укладочные краны, машины глубокой очистки щебеночного балласта, выправочно-подбивочные путевые машины и щебеночно-очистительные комплексы, вагоны хоппер-дозаторы, рельсосварочная машина, автотракторная техника.
В МЖД пояснили, что ранее железнодорожники провели обустройство вспомогательной инфраструктуры: блок-поста со стрелочными переводами. Это необходимо для обеспечения разъезда поездов, которые будут следовать на ремонтируемом участке по одному пути в реверсивном режиме.
В пресс-службе добавили, что работы по технологии «закрытого перегона» стартовали с 2:50 16 июня и продлятся до 2:50 20 июня, а также будут проводиться в эти же часы
Отмечается, что в расписание пригородных поездов, в основном дальних маршрутов, внесены корректировки: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, часть поездов станет следовать по укороченным маршрутам, ряд поездов временно выведен из расписания.
Помимо этого, с 17 июня по 2 июля продолжатся работы по капитальному ремонту пути на участке Детково — Усады Окружные Большого кольца МЖД. Здесь будут проводиться глубокая очистка и подсыпка щебеночного балласта, а также выправка 15,8 км пути. Ранее проведены работы по укладке новой рельсошпальной решетки. На период ремонта несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, часть поездов временно выведена из расписания.
Московская железная дорога попросила пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».