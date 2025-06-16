Расписание поездов на Большом кольце и Казанском направлении МЖД изменено до 4 июля

Помимо этого, с 17 июня по 2 июля продолжатся работы по капитальному ремонту пути на участке Детково — Усады Окружные Большого кольца МЖД. Здесь будут проводиться глубокая очистка и подсыпка щебеночного балласта, а также выправка 15,8 км пути. Ранее проведены работы по укладке новой рельсошпальной решетки. На период ремонта несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, часть поездов временно выведена из расписания.