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В Братске взяли на контроль бесхозяйные линии электропередач

В дальнейшем линии планируется перевести в муниципальную собственность.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Братска провела проверку и выявила проблему с бесхозяйными электросетевыми объектами. Оказалось, что на территории трех садоводческих товариществ находятся действующие высоковольтные линии электропередач длиной более 2 километров, которые никем не учтены и не обслуживаются.

— Чтобы решить эту проблему, прокурор направил мэру муниципалитета представление с требованием устранить нарушение. Администрация Братска согласилась с доводами прокуратуры и начала процесс постановки этих электросетевых объектов на учет, — сообщают в пресс-службе ведомства.

Как стало известно КП-Иркутск, в дальнейшем линии планируется перевести в муниципальную собственность для обеспечения их надлежащего обслуживания. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию, чтобы все нарушения были устранены.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что монгольская авиакомпания возобновила рейсы Иркутск — Улан-Батор.