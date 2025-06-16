В Братске взяли на контроль бесхозяйные линии электропередач

Прокуратура Братска провела проверку и выявила проблему с бесхозяйными электросетевыми объектами. Оказалось, что на территории трех садоводческих товариществ находятся действующие высоковольтные линии электропередач длиной более 2 километров, которые никем не учтены и не обслуживаются.