При поддержке «Газпром нефти» омичи отправятся на фестиваль Эмира Кустурицы

Фестиваль проходит в уникальной этнографической деревне Дрвенград, специально построенной режиссером Эмиром Кустурицей для съемок фильма «Жизнь как чудо». С момента своего основания в 2013 году мероприятие стало площадкой встречи выдающихся деятелей классической музыки со всего мира. Среди участников прошлых лет — дирижер Валерий Гергиев, пианисты Денис Мацуев и Юрий Розум, альтист Юрий Башмет.