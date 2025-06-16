При поддержке «Газпром нефти» омичи отправятся на фестиваль Эмира Кустурицы

Омичи смогут принять участие в престижном фестивале Kustendorf CLASSIC, который состоится в Сербии с 4 по 6 сентября. Скрипачка Ефросинья Черкина и вокалистка Мария Тыкманова, студентки Омского музыкального училища имени Шебалина, вошли в состав делегации из 14 российских музыкантов. Им предстоит побороться за призы фестиваля — золотую, серебряную и бронзовую матрешки.
Фестиваль проходит в уникальной этнографической деревне Дрвенград, специально построенной режиссером Эмиром Кустурицей для съемок фильма «Жизнь как чудо». С момента своего основания в 2013 году мероприятие стало площадкой встречи выдающихся деятелей классической музыки со всего мира. Среди участников прошлых лет — дирижер Валерий Гергиев, пианисты Денис Мацуев и Юрий Розум, альтист Юрий Башмет.
«Участие в Kustendorf CLASSIC — это не только возможность продемонстрировать свое мастерство, но и шанс получить бесценный опыт общения с профессионалами мирового уровня. Мы гордимся тем, что помогаем молодым талантам выйти на международную арену», — отметила директор программы «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.
Подготовку омских музыкантов к конкурсу обеспечивали при поддержке Омского НПЗ, который системно развивает музыкальное образование в регионе. В этом году предприятие оснастило детскую школу искусств № 1 имени Ю. И. Янкелевича современным духовым оркестром, приобретя 23 инструмента для юных музыкантов.
«Создание качественной материальной базы — ключевой фактор развития музыкального образования. Современное оборудование позволяет детям раскрывать свой потенциал и достигать высоких результатов в искусстве», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Отбор участников проводился под руководством известного пианиста Юрия Розума, который ежегодно проводит мастер-классы в Омске в рамках проекта «Музыкальная мастерская». Программа «Родные города», реализуемая «Газпром нефтью», направлена на развитие культуры, образования и социальной сферы в регионах присутствия компании. Напомним, что в прошлом году омский пианист Сергей Баженов завоевал серебряную награду фестиваля, подтвердив высокий уровень музыкального образования в регионе.