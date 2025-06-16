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Белорус заправил бензопилу, закурил, а на нем загорелась одежда

Одежда загорелась на белорусе после того, как он закурил сигарету.

Источник: Комсомольская правда

Белорус заправил бензопилу, закурил, а на нем загорелась одежда. Подробности обнародовали в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.

Согласно данным, в воскресенье, 15 июня, примерно в 21.10 в Полоцкий отдел по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что мужчина 1965 года рождения получил ожоги. Выяснилось, что мужчина, находясь в деревне Кривоевщина Полоцкого района, пролил на себя легковоспламеняющуюся жидкость в момент, когда заправлял бензопилу.

Сообщается, что белорус данному факту на придал значения и закурил сигарету после чего на нем загорелась одежда. Соседка оказалась свидетелем случившегося и позвонила в скорую помощь. Врачи доставили мужчину в больницу с ожогами различной степени тяжести.

Тем временем два ребенка на электросамокате попали под машину в Ушачском районе: «Десятилетний вез девятилетнего».

Ранее ЖКХ заявило, что белорусы могут отказаться от некоторых коммунальных услуг.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Петров пост с 16 июня по 11 июля, который называют Апостольским.

А еще мощнейшая вспышка за июнь 2025 года случилась на Солнце — что ждать белорусам.