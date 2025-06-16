Белорус заправил бензопилу, закурил, а на нем загорелась одежда

Согласно данным, в воскресенье, 15 июня, примерно в 21.10 в Полоцкий отдел по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что мужчина 1965 года рождения получил ожоги. Выяснилось, что мужчина, находясь в деревне Кривоевщина Полоцкого района, пролил на себя легковоспламеняющуюся жидкость в момент, когда заправлял бензопилу.