Более 160 тыс. виртуальных карт «Тройка» выпущено в Москве с мая 2024 года

«Мы запустили виртуальную “Тройку” в мае 2024 года по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Это еще один инновационный способ оплаты проезда в транспорте, который наравне с биометрией и СБП упрощает оплату и экономит время в пути. За это время пассажиры выпустили свыше 160 тыс. виртуальных карт и совершили по ним почти 6 млн проходов в городском транспорте», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.