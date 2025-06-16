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Более 160 тыс. виртуальных карт «Тройка» выпущено в Москве с мая 2024 года

С мая 2024 года пассажиры в столице выпустили больше 160 тыс. виртуальных транспортных карт «Тройка», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы запустили виртуальную “Тройку” в мае 2024 года по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Это еще один инновационный способ оплаты проезда в транспорте, который наравне с биометрией и СБП упрощает оплату и экономит время в пути. За это время пассажиры выпустили свыше 160 тыс. виртуальных карт и совершили по ним почти 6 млн проходов в городском транспорте», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В Дептрансе добавили, что пользоваться виртуальной «Тройкой» просто: нужно поднести экран с активным QR-кодом к считывателю на турникете или отсканировать его на валидаторе.

Уточняется, что выпустить виртуальную «Тройку» можно в приложении «Метро Москвы».