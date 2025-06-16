В номинации всероссийских соревнований «Робочадо» победили пермские дошколята

Всероссийский фестиваль технического творчества «Робочадо» проходил в Перми на базе школы № 55. Более 170 участников состязались в управлении роботами и лего-батлах. Впервые в программу были включены соревнования беспилотников.
В номинации «Чертежник» победу отпраздновала команда «Выкрутасы» пермского детсада «Почемучка», вторыми стали воспитанники детского сада № 22, третьими — ребята из детского садика «Взлёт».
Добавим, в эти дни подвели итоги очередного сезона «Дошкольного кегель-ринга Botzees».
По итогам соревнований лучшей стала команда «LEGO DRIVE» гимназии № 31, второе место — у команды «Весёлые друзья» пермского детсада № 419, третье у «Светлячков» из детсада «Город мастеров».