Юные самарские регбисты взяли серебро на турнире в Московской области

Губернию на соревновании представляли ребята 2014−2015 годов рождения из 146-й школы, сообщили в региональном Минспорте.
Матчи по бесконтактному регби прошли в Подмосковье. Самарская команда стала первой на групповом этапе. Далее без осечек дошла до решающей стадии. Там уступила соперникам из Усть-Донецкой школы № 2 Ростовской области.
«Лучшим игроком в составе самарцев был признан Роман Ленник. В финальных соревнованиях сыграл 31 коллектив из 23 субъектов», — объяснили в министерстве.
Ранее ребята из той же 146-й школы победила на турнире по тэг-регби в столице губернии.
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