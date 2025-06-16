Глава «Движения первых» назвал «Артек» примером сохранения традиций

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Международный детский центр «Артек» в Крыму — это живая легенда советского и российского детства и пример сохранения традиций и следования новым веяниям, заявил председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.
«Артек» отмечает вековой юбилей со дня создания 16 июня в 1925 году.
«Артек» — настоящая школа жизни, где воспитываются лидеры и патриоты, которые куют будущее нашей страны. «Артек» — это миллионы сердец, в которых живёт тепло воспоминаний о лагере, ставшем символом детства и дружбы. «Артек» — живая легенда советского и российского детства, пример того, как можно сохранять традиции и шагать в ногу со временем. «Артек» — уникальная площадка, где рождаются великие идеи и происходят чудеса", — написал Орлов в своем Telegram-канале.
Глава «Движения первых» поздравил с юбилеем всю команду «Артека», директора Константина Федоренко и детей, посещавших его.
«Уверен, партнерство “Движения первых” и “Артека” продолжит оставаться символом новых открытий, крепкой дружбы и совместных свершений!», — отметил Орлов.
Международный детский центр «Артек» основан 16 июня 1925 года. С 2014 года «Артек» стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.
С 2014 года в «Артеке» началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: проведены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития «Артека» на 2021−2025 годы.