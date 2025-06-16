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Жителей Дона попросили придумать имя для блондина-альпаки из зоопарка Ростова

В зоопарке Ростова поселился молодой альпака, сейчас ему выбирают красивое имя.

Источник: Комсомольская правда

Молодой и красивый альпака получит имя в зоопарке Ростова-на-Дону. Помочь в выборе клички могут все желающие, варианты будут принимать до вечера 21 июня.

— Самец прибыл в Ростов для создания пары с альпакой Альмой. Он родился в Московском зоопарке осенью прошлого года. Парень кудряв и красив, к тому же блондин, — рассказали в соцсетях работники зоосада.

Все, у кого есть подходящие клички для нового очаровательного питомца, могут зайти в группу VK Ростовского зоопарка, найти пост о животном и оставить свои варианты в комментариях. Ограничений и каких-то специальных требований нет.

С 18 часов 21 июня перестанут принимать варианты, с 23 по 25 июня состоится голосование, а 26 июня, в День рождения зоопарка, красавец-альпака получит свое новое имя.

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