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В Челнах ограничили продажу алкоголя в общепитах у жилых домов

Постановление подписано главой исполкома.

В Набережных Челнах вступило в силу новое постановление, ограничивающее продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных вблизи жилых домов. Документ подписал руководитель исполкома Фарид Салахов.

Согласно новым правилам, в заведениях с площадью менее 100 кв. м, расположенных на расстоянии менее 20 метров от жилого дома, запрещена розничная продажа спиртных напитков. Дистанция измеряется по прямой линии от стены жилого дома до входа в заведение.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выступал за полный запрет на продажу алкоголя в жилых зонах, отметив, что в советское время подобных точек не существовало. Он подчеркнул, что алкоголь не должен быть столь же доступен, как хлеб и молоко.