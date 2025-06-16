На время Сабантуя в Казани изменят порядок движения транспорта

В столице Татарстана с 20 июня и до 17 часов 21 июня будет организовано одностороннее движение по дороге от Лесного городка до Фермского шоссе. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.