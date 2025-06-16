На время Сабантуя в Казани изменят порядок движения транспорта

«Для удобства жителей ЖК “Лесной городок” двустороннее движение с возможностью выезда по улице Братьев Батталовых в сторону Оренбургского тракта будет сохранено», — добавила Сагитова.
Докладчица также рассказала, что 21 июня будут организованы бесплатные шаттлы на площадки Сабантуя. Так, до Березовой рощи в поселке Мирный можно будет добраться от остановок «Проспект Победы», «Концертный зал филармонии», «10-й микрорайон», «Улица Павлюхина» и «Улица Глазунова».
До площадки на озере Лебяжье можно будет попасть от остановки у жилого массива «Ремплер», а до Березовой рощи в Дербышках — от остановки «Компрессорный завод» и парковки торгового центра «Мега».
Мэр Казани Ильсур Метшин в свою очередь призвал жителей города во время праздника пользоваться общественным транспортом, пообещав организовать его работу на достойном уровне.
«Количество и качество мы обеспечим», — заявил глава столицы РТ.