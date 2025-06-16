В Иркутске провели круглые столы по проекту «ДНК России»

В Иркутске в научной библиотеке имени В. Г. Распутина прошли круглые столы в рамках проекта «ДНК России». Обсуждения посвятили теме духовно-нравственного воспитания молодежи. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, участниками мероприятия стали эксперты, представители университетов и органов власти.
— Духовно-нравственный код — это первичный код, который распознает человека, общество и государство. В Иркутской области регулярно проходят мероприятия, которые направлены на патриотизм и историческую память, — сказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
На данный момент в проекте активно задействовано более 3500 преподавателей социально-гуманитарных дисциплин по всей стране.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье более 10 тысяч жителей пострадали от укусов клещей.