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В Иркутске провели круглые столы по проекту «ДНК России»

Участники обсудили тему духовно-нравственного воспитания молодежи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в научной библиотеке имени В. Г. Распутина прошли круглые столы в рамках проекта «ДНК России». Обсуждения посвятили теме духовно-нравственного воспитания молодежи. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, участниками мероприятия стали эксперты, представители университетов и органов власти.

— Духовно-нравственный код — это первичный код, который распознает человека, общество и государство. В Иркутской области регулярно проходят мероприятия, которые направлены на патриотизм и историческую память, — сказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

На данный момент в проекте активно задействовано более 3500 преподавателей социально-гуманитарных дисциплин по всей стране.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье более 10 тысяч жителей пострадали от укусов клещей.