Мэрия Челябинска потребует круглую сумму от вандала-граффитиста

«Художник», если его так можно назвать, «украшал» стены зданий, трансформаторные будки и прочие объекты городской инфраструктуры всякими надписями. Основным местом «работы» вандала стал Центральный район, но сейчас власти при содействии правоохранительных органов разыскивают его «рисунки» и в других частях областной столицы.
По предварительным данным от челябинской администрации, граффитист нанёс казне муниципалитета ущерб в 200 тысяч рублей. Эту сумму его заставят возместить в полном объёме.
Ранее глава города Алексей Лошкин сообщил, что отныне власти будут обращаться с граффитистами, портящими облик мегаполиса, куда жёстче. Слишком много сил, времени и денег уходит на закрашивание неприличных надписей и рисунков, а они продолжают снова и снова появляться. Было решено, раз справиться без применения санкций не выходит, нужно подключить к делу правоохранительные органы. Теперь нарушителей будут находить по камерам видеонаблюдения и привлекать к ответственности в полном объёме.