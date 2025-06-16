Мэрия Челябинска потребует круглую сумму от вандала-граффитиста

Ранее глава города Алексей Лошкин сообщил, что отныне власти будут обращаться с граффитистами, портящими облик мегаполиса, куда жёстче. Слишком много сил, времени и денег уходит на закрашивание неприличных надписей и рисунков, а они продолжают снова и снова появляться. Было решено, раз справиться без применения санкций не выходит, нужно подключить к делу правоохранительные органы. Теперь нарушителей будут находить по камерам видеонаблюдения и привлекать к ответственности в полном объёме.