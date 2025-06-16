В Москве выросла доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях в Москве достигла 80% благодаря цифровым технологиям и современному оборудованию, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Использование искусственного интеллекта в Москве давно вышло за рамки эксперимента и стало частью ежедневной практики. За два года в рамках системы ОМС нейросети обработали почти миллион маммограмм. Это позволило сэкономить тысячи часов работы высококлассных специалистов, минимизировав риск пропуска патологии, так как точность работы ИИ уже сопоставима с уровнем опытного врача-рентгенолога. Кроме того, во всех взрослых поликлиниках по новому стандарту мы устанавливаем современные маммографы, что, в свою очередь, увеличило количество проводимых исследований за последние четыре года более чем в два раза. Так, благодаря цифровым технологиям и современному оборудованию доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях в Москве достигла 80%», — рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что сервисы искусственного интеллекта для обработки маммограмм начали применять в Москве в 2020 году, и за это время технологии продемонстрировали свою высокую точность, безопасность и эффективность. Поэтому в 2023 году Москва первой в стране внедрила двойное чтение маммографических исследований с участием искусственного интеллекта и врача-рентгенолога.
«Нейросети сначала анализируют медицинское изображение, выделяя подозрительные области на снимках, после чего врач-рентгенолог детально проверяет снимок и принимает окончательное решение. Это позволило ускорить процесс анализа снимков и снизить нагрузку на врачей, сохранив высокое качество диагностики», — уточнила Ракова.