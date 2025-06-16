В Москве выросла доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях

«Использование искусственного интеллекта в Москве давно вышло за рамки эксперимента и стало частью ежедневной практики. За два года в рамках системы ОМС нейросети обработали почти миллион маммограмм. Это позволило сэкономить тысячи часов работы высококлассных специалистов, минимизировав риск пропуска патологии, так как точность работы ИИ уже сопоставима с уровнем опытного врача-рентгенолога. Кроме того, во всех взрослых поликлиниках по новому стандарту мы устанавливаем современные маммографы, что, в свою очередь, увеличило количество проводимых исследований за последние четыре года более чем в два раза. Так, благодаря цифровым технологиям и современному оборудованию доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях в Москве достигла 80%», — рассказала Ракова.