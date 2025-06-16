Через Пермский край проплыл на каяке путешественник Олег Чегодаев

Олег Чегодаев переплыл на каяке через Пермский край — об этом путешественник рассказал сайту perm.aif.ru.
Экспедиция «Уральская одиссея Чегодаева» началась 16 апреля от верховьев реки Белая в Башкортостане. За 4−5 месяцев путешественник планирует на гребной лодке добраться до Северо-Ледовитого океана.
Последние же недели Олег Чегодаев проплывает через Пермский край. Он уже преодолел реки Чусовую и Каму, сейчас его маршрут проходит по реке Вишере. На пару дней путешественник остановился в самом северном городе края — Красновишерске.
«Чусовая — это, конечно, скалы, это история горнозаводская, железных караванов. Кама — какие-то невероятные просторы, Камское море. Совершенно по-другому всё. Вишера — таёжная река, это уже высокие горы. Впереди меня ждут Тулымский камень, высшая точка Пермского края. Скучать не приходится, очень красиво и нелегко», — делится впечатлениями Олег Чегодаев с сайтом perm.aif.ru.
Путешественник уже побывал в ботаническом саду Вишерского заповедника и планирует прогуляться по популярным туристическим маршрутам. А 16 июня в 18:00 в Музее природы пройдёт встреча с Чегодаевым, на которой он пообщается с местными жителями и поделится дальнейшими планами.
Напомним, в 2021 году Олег Чегодаев уже бывал на Урале. За несколько месяцев он в одиночку прошёл через весь Уральский хребет, чтобы показать его красоту людям. Подробнее об этой экспедиции читайте в материале сайта perm.aif.ru.