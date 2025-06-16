Через Пермский край проплыл на каяке путешественник Олег Чегодаев

Напомним, в 2021 году Олег Чегодаев уже бывал на Урале. За несколько месяцев он в одиночку прошёл через весь Уральский хребет, чтобы показать его красоту людям. Подробнее об этой экспедиции читайте в материале сайта perm.aif.ru.