Популярный робот-пылесос попал под запрет продаж в Беларуси из-за блока питания

Кроме того, в момент испытаний давления шарика при температуре 125 градусов диаметр шарика на частях изделий, которые поддерживают токоведущие части, при норме 2,0 миллиметра оказался 4,10 миллиметров. Названный пылесос запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 17 июня 2025 года.