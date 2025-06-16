Плиты со стройки концессионной школы в Новосибирске продают в интернете

На одном из сайтов с объявлениями выставили на продажу бетонные плиты концессионной школы на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске. Об этом пишет «ФедералПресс».
Как рассказала местная жительница, там уже начался снос части конструкций. Разбор концессионной школы начали со стороны детского сада. При этом, по ее словам, никакой техники для безопасного демонтажа плит на стройплощадке нет.
— Мужчины под незакрепленными плитами выбивают из-под них часть конструкций. Никакие работы, в том числе по стабилизации конструкции, с марта по настоящий момент не велись, — поделилась горожанка.