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Плиты со стройки концессионной школы в Новосибирске продают в интернете

Часть конструкций концессионной школы на улице Татьяны Снежиной начали сносить.

Источник: Комсомольская правда

На одном из сайтов с объявлениями выставили на продажу бетонные плиты концессионной школы на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске. Об этом пишет «ФедералПресс».

Как рассказала местная жительница, там уже начался снос части конструкций. Разбор концессионной школы начали со стороны детского сада. При этом, по ее словам, никакой техники для безопасного демонтажа плит на стройплощадке нет.

— Мужчины под незакрепленными плитами выбивают из-под них часть конструкций. Никакие работы, в том числе по стабилизации конструкции, с марта по настоящий момент не велись, — поделилась горожанка.