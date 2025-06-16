Владислав Полочанин и Максим Зинченко перешли в волейбольную «Нову»

Состав местной команды пополнили два 19-летних игрока.
Доигровщик Владислав Полочанин перебрался в 63-й регион из столичного «Динамо». Есть опыт выступления за молодежку сборной Беларуси. А центральный блокирующий Максим Зинченко ранее был в ВК «Оренбуржье».
«В прошедшем сезоне Максим сыграл в 22 матчах. Его статистика: 73 очка, 13 блоков, семь эйсов, 53 результативных балла в атаке (44% реализация)», — уточнили представители «Новы».
На днях писали, что в местную команду вернется 33-летний диагональный Романас Шкулявичус.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.