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Владислав Полочанин и Максим Зинченко перешли в волейбольную «Нову»

Состав местной команды пополнили два 19-летних игрока.

Состав местной команды пополнили два 19-летних игрока.

Доигровщик Владислав Полочанин перебрался в 63-й регион из столичного «Динамо». Есть опыт выступления за молодежку сборной Беларуси. А центральный блокирующий Максим Зинченко ранее был в ВК «Оренбуржье».

«В прошедшем сезоне Максим сыграл в 22 матчах. Его статистика: 73 очка, 13 блоков, семь эйсов, 53 результативных балла в атаке (44% реализация)», — уточнили представители «Новы».

На днях писали, что в местную команду вернется 33-летний диагональный Романас Шкулявичус.

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