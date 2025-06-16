В самарском Музее Модерна пройдет мини-фестиваль о красоте повседневности

21 июня с 14:00 до 18:00 в Музее Модерна состоится мини-фестиваль «Декоративно-прикладное искусство: Ар-нуво и современность» (6+). Гостей ждут экскурсии, мастер-классы и настоящая атмосфера стиля модерн.
На тематических экскурсиях заведующая музеем Ирина Свиридова расскажет о декоративно-прикладном искусстве конца XIX — начала XX века и покажет уникальные предметы из собрания особняка Курлиной. Начало экскурсий — в 14:00, 15:00 и 17:00.
С 15:00 до 17:00 можно будет принять участие в гончарных мастер-классах от школы «Колокол»: создать и расписать кружку, тарелку или вазу. А ещё — сделать красивые фото у гончарного круга во дворе музея.
Ранее мы писали, что 21 июня Музей Эльдара Рязанова проведет пешеходную экскурсию «История улицы Саратовской» (12+).
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