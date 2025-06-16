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В зоне СВО погиб 29-летний рядовой Альберт Казин из Башкирии

В Башкирии проводили в последний путь погибшего на СВО Альберта Казина.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке похоронили погибшего в зоне специальной военной операции рядового Альберта Казина. О смерти 29-летнего стрелка сообщили в администрации города.

Известно, что молодой человек контракт с Министерством обороны заключил в 2024 году. Тогда он был направлен в мотострелковое подразделение.

По воспоминаниям близких, погибший военнослужащий отличался добродушным характером, коммуникабельностью и готовностью прийти на помощь. Он легко находил общий язык с окружающими и проявлял особую заботу о пожилой бабушке.

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