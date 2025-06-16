В зоне СВО погиб 29-летний рядовой Альберт Казин из Башкирии

В Белорецке похоронили погибшего в зоне специальной военной операции рядового Альберта Казина. О смерти 29-летнего стрелка сообщили в администрации города.
Известно, что молодой человек контракт с Министерством обороны заключил в 2024 году. Тогда он был направлен в мотострелковое подразделение.
По воспоминаниям близких, погибший военнослужащий отличался добродушным характером, коммуникабельностью и готовностью прийти на помощь. Он легко находил общий язык с окружающими и проявлял особую заботу о пожилой бабушке.
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