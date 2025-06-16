СКР возбудил дело о гибели мужчины, умершего после удаления зуба в Перми

Следователи СКР возбудили уголовное дело о гибели мужчины, который умер после удаления зуба мудрости в Перми, сообщает краевое следственное управление ведомства.
Речь идёт об инциденте, который случился в краевой столице в начале июня 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что информация о гибели 35-летнего пермяка впервые появилась в одном из российских телеграм-каналов. Как сообщал «Любимый ВПШ», после удаления зуба мудрости мужчина впал в кому из-за образовавшегося сепсиса.
Спустя несколько дней, проведённых под аппаратом искусственной вентиляции лёгких, пермяк скончался. Подруга мужчины уточняла, что он умер 9 июня.
Днём 16 июня в СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что следователи ведомства возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
«В настоящее время следователями проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в региональном СУ СКР.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что, по информации СМИ и телеграм-каналов, у погибшего остались жена и двое детей.