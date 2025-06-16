СКР возбудил дело о гибели мужчины, умершего после удаления зуба в Перми

Речь идёт об инциденте, который случился в краевой столице в начале июня 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что информация о гибели 35-летнего пермяка впервые появилась в одном из российских телеграм-каналов. Как сообщал «Любимый ВПШ», после удаления зуба мудрости мужчина впал в кому из-за образовавшегося сепсиса.