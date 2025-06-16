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Гродненская область планирует расширить авиасообщение с регионами России

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область планирует расширить авиасообщение с регионами России. Об этом рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета Максим Малаховский в проекте БЕЛТА «Страна говорит».

Источник: БЕЛТА

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По словам Максима Малаховского, сейчас очень активно развивается авиасообщение между регионами Беларуси и Россией. «Это действительно такой очень хороший толчок будет для развития. Мы уже анализируем и видим эффект от введения регулярного сообщения. Потому что вот уже Могилев полетел и все — загрузка более 80%. Мы это отслеживаем для своих обоснований. А Брест пошел еще дальше и помимо Москвы уже летают в Санкт-Петербург», — рассказал он и добавил, что это важно, так как в область приезжают не только обычные путешественники, но и деловые туристы в том числе, потому что в регионе много предприятий и организаций. Рейсы будут востребованы, уверен начальник управления.

Гродненская область также ведет переговоры с российскими регионами, в частности Красноярский край заинтересован в этом. «Недавно состоялась встреча Президента с губернатором Красноярского края. Гродненская область была ответственна за эту встречу, и после нее уже была у нас встреча общая с представителями Красноярского края. Одним из вопросов, помимо экономического развития, стал туризм. Они разделили очень большой интерес именно к путешествиям в Республику Беларусь, попросили у нас дать им презентационные материалы», — привел пример Максим Малаховский.

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.