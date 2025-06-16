Гродненская область планирует расширить авиасообщение с регионами России

По словам Максима Малаховского, сейчас очень активно развивается авиасообщение между регионами Беларуси и Россией. «Это действительно такой очень хороший толчок будет для развития. Мы уже анализируем и видим эффект от введения регулярного сообщения. Потому что вот уже Могилев полетел и все — загрузка более 80%. Мы это отслеживаем для своих обоснований. А Брест пошел еще дальше и помимо Москвы уже летают в Санкт-Петербург», — рассказал он и добавил, что это важно, так как в область приезжают не только обычные путешественники, но и деловые туристы в том числе, потому что в регионе много предприятий и организаций. Рейсы будут востребованы, уверен начальник управления.